الدبيبة: قبيلة القذاذفة لها دور في دعم الاستقرار والمصالحة

التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة أعيان قبيلة القذاذفة من سكان مدن طرابلس وسرت وسبها، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن اللقاء ناقش عددا من الملفات الاجتماعية والسياسية.

وأضاف البيان: “في كلمة رئيس مجلس أعيان القذاذفة الشيخ محمد بن نايل، أكد على أهمية المصالحة الوطنية ودورها في بناء الوطن والدفع نحو استقرار ليبيا” بحسب البيان.

وأكد اللافي خلال كلمته على أن مشروع المصالحة الوطنية مهمة أساسية للمجلس الرئاسي، ولن ينجح في ذلك إلا من خلال اللقاء والنقاش مع كافة الأطراف بكل انتماءاتها، والذي سيساهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق البيان.

كما أكد الدبيبة في كلمته، على دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة والذي سيدفع في بناء بلادنا، على حد البيان.

وتابع البيان: “أكد الأعيان من خلال كلمات عديدة، على دعمهم حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنمح بلادنا الاستقرار”.

وفي ختام اللقاء قال الدبيبة للمجتمعين إن ملف السجناء لن يكون ذا طابع سياسي، والعمل عليه يتم وفق القوانين والمحاكم، وسيظل العدل والحق أساس الدولة المدنية.