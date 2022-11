الشعاب: اللجنة المشكلة من النواب لتستفسر من الحبري عن بعض الأمور أوصت بإقالته

ليبيا – علق عضو مجلس النواب بالخير الشعاب على خبر إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من منصبه من قبل مجلس النواب.

الشعاب قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان: إن الحبري يتولى أيضًا رئاسة لجنة إعمار بنغازي ودرنة.

وبيّن أن مجلس النواب شكل في وقت سابق لجنة من عدد من النواب لتستفسر من الحبري عن بعض الأمور الخاصة باللجنة، ووجدت النتائج سلبية، وأوصت بإقالته.

