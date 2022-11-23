بوريل: الاتحاد الأوروبي غير متفائل بخصوص حدوث انتخابات قريبة في ليبيا

الوطن|رصد

صرح المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الاتحاد الأوروبي لا “يشعر بالتشجيع” حيال حدوث أي اتفاق محتمل بشأن الانتخابات في ليبيا.

وأضاف بوريل، في كلمته خلال جلسة البرلمان الأوروبي، أنّه “يمكن للاتحاد وشركائه الدوليين إحداثُ فرق بدعم جهود الوساطة بشكل استباقي”، بالإضافة إلى ضرورة “تشجيع الجهات الليبية المختلفة من جميع الأطراف على تعزيز الحوار والتوصل إلى توافق” إضافة إلى “ترجمة دعوة القوات الأجنبية إلى الانسحاب من ليبيا، إلى واقع عملي”.

وتابع بوريل: “يجب علينا دعم عمل المبعوث الأممي وأصحاب المصلحة الليبيين لبناء خارطة طريق جديدة ومشتركة نحو الانتخابات، وهناك إجماع كبير على أن السبيل الدائم الوحيد للمضي قدمًا، هو التشجيع على حل توافقي وشامل بقيادة وملكية ليبية”.

فيما عبر بوريل عن أمله في أن يتبع باتيلي “ديناميكية إيجابية جديدة لجميع الجهات الفاعلة الليبية للعمل معًا” مؤكّدًا أنّ بإمكانه “التركيزُ على وضع استراتيجية لاستئناف إطار سياسي للمفاوضات”، وأنّ ذلك “سيتطلب بناءُ مظلة هادفة ومتماسكة للعملية السياسية في ليبيا دعم دول الاتحاد الأوروبي المشترك والقوي”.

وأشار بوريل إلى أنّ الاتحاد الأوروبي فكّر “في إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات (EOM) للانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا يزال هذا العرض قائما” وأنّ “وفد الاتحاد في ليبيا بعمل بلا هوادة على أرض الواقع، في المجال السياسي، والتنمية الاقتصادية والمساعدة الإنسانية، وتكمّله عملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة، وبعثتنا للمساعدة الحدودية (EUBAM Libya”