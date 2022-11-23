حكومة الوحدة: الدبيبة ناقش الانحراف الأمني في الزاوية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع المجلس البلدي الزاوية المركز والزاوية الغرب، ومديري القطاعات بالبلديتين.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن اللقاء جرى بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وعضو مجلس النواب عائشة شلابي، وعدد من أعيان الزاوية ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وخُصص الاجتماع لمتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية، والخطوات الواجب اتخاذها حيال المشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم، كما تم مناقشة المخطط العام لبلديات الزاوية والمشاكل التي تواجه مصلحة التخطيط العمراني في تنفيذ مخطط الجيل الثاني المعتمد لهذه المناطق، وفق البيان.

واستعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية المشروعات الجارية بالبلديتين ونسبة إنجازها، والمشروعات المستهدفة للعام الحالي، وفق خطة الأجهزة المُعدة بالتنسيق مع البلديات.

وأضاف البيان: “تم الاتفاق على البدء في إعداد التصاميم اللّازمة من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وأصدر الدبيبة تعليماته، لزيادة حزمة المدارس المستهدفة بالاستكمال لتكون ضمن مشروع خطة عودة الحياة”.

وفي ختام اللقاء تم مناقشة الوضع الأمني في المدينة والذي شهِد انحرافا في الفترة الأخيرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع أمني لوضع خطة أمنية، تستهدف بسط الأمن بالبلدية من خلال غرفة أمنية بالخصوص، بحسب البيان.