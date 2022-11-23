«اللواء 444 قتال» يضبط أحد عناصر «ميليشيا الكانيات» في ترهونة

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، القبض على متهم في قضايا قتل بترهونة رفقة «ميليشيا الكانيات»، حيث يجرى التحقيق معه وإحالته للنيابة العامة.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «مفارزه في مدينة ترهونة تمكنت في عملية خاطفة من إلقاء القبض على المدعو (م، ف، ع، ص) التابع لمليشيا الكاني».

– بعثة تقصي الحقائق تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».. وتدعو لإنشاء محكمة خاصة لترهونة

جرائم «ميليشيا الكانيات»

وفي يوليو الماضي، قالت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا إنها توصلت إلى «أسباب معقولة» للاعتقاد بأن أفراد من «ميليشيا الكانيات» ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية» متمثلة في الإبادة، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، والاختفاء القسري ضد «سكان محددين» في ترهونة منذ أن فرضوا سيطرتهم على المدينة حتى يونيو 2020.

وأوضحت البعثة في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن هذه «الجرائم ارتُكبتْ على نطاق واسع، حيث استهدفت الكانيات بشكل منهجي جميع أشكال المعارضة الفعلية والمتصورة، وقضت عليها مع الإفلات التام من العقاب»، وحضت البعثة كذلك على «إنشاء محكمة خاصة لترهونة للنظر في الجرائم الدولية بدعم فني دولي ومساعدة الخبرات الدولية».