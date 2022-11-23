الداخلية: ضبط شخص قام بعرض “جرة أثرية” للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي

العنوان – الزاوية

أكدت وزارة الداخلية أن وحدة التحقيق بفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الأثار ضبطت شخصًا قام بعرض “جرة أثرية” للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولت إعلانًا مفاده عرض جرة أثرية للبيع من قبل أحد الأشخاص.

وذكرت وزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الأثار باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من صحة ما نشر.

وأشارت إلى أنه على الفور باشرت وحدة التحقيق بفرع الجهاز الغربية بتكليف من رئيس الفرع بمتابعة الواقعة، ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومتابعة الشخص الذي قام بعرض القطعة الأثرية للبيع.

وأفادت أن أعضاء الوحدة تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وتم استراجع الجرة موضوع القضية وتمت إحالة المتهم إلى نيابة النظام العام الزاوية.