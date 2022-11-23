النائب العام يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا

طرابلس 23 نوفمبر 2022 (وال)- التقى النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم الأربعاء، رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة.

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – على صفحتها الرسمية – أن اللقاء تناول العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أنه تم تسليم المستشار الصديق الصور، التوصيات الختامية للقاء عمل الذي عقد بالمشاركة مع مكتب النائب العام تحت عنوان : “دور النيابة العامة في حماية حقوق الانسان”.

وأضافت أن النائب العام عبّر عن إمتنانة وتقديرة لجُهود الجهات المنظمة للقاء والنتائج التي توصلت لها، مؤكدًا على أهمية استمرار تعزيز ورفع مُستوى التعاون والعمل المشترك بين مكتب النائب العام والمؤسسات في ميدان حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وسيادة القانون والعدالة الفاعلة. (وال)

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