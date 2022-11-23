المصرف المركزي ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية للشركات من 10 لـ 16 نوفمبر

نشر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 16 من نوفمبر الجاري.

وأظهرت بيانات المصرف فتح اعتمادات مستندية لعشرات الشركات، خلال تلك الفترة، والتي تنوعت تخصصاتها ما بين استيراد المواد الغذائية، واستيراد تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

ونشر المصرف الاعتمادات، استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.