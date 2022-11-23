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بلحيق: لجنة الأجهزة الرقابية تحيل لعقيلة صالح نتائج تحقيقاتها “مجلس حقوق الإنسان”

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أنهت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب اجتماعاتها بشأن التحقيق مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان إن اللجنة برئاسة رئيس اللجنة النائب زايد هدية أنهت اجتماعاتها اليوم الأربعاء بشأن التحقيق الذي جرى بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وكان صالح وجه بالتدخل لتصحيح عمل المجلس، بشأن الشكوى المقدمة من نائب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وعقب إنهاء لجنة الأجهزة الرقابية بالمجلس أعمالها، أحالت اللجنة تقريرها بهذا الشأن إلى رئيس مجلس النواب، متضمنًا توصيات اللجنة فيما توصلت إليه، وفق بليحق.

 

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صحيفة الساعة 24

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