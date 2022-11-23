خلال لقاء اللافي والدبيبة..أعيان القذاذفة يناشدون حل مشكلة السجناء السياسيين من أبناء القبيلة

العنوان – طرابلس

ناشد مجلس أعيان القذاذفة النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التدخل لأجل حل مشكلة السجناء السياسيين من أبناء القبيلة.

وأكد اللافي خلال لقائه صحبة الدبيبة عددًا من أعيان قبيلة القذاذفة من سكان مدن طرابلس، وسرت، وسبها، أن مشروع المصالحة الوطنية، لن ينجح إلا من خلال التواصل مع جميع الأطراف.

وشدد النائب على أن التواصل مع جميع الأطراف سيساهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية ناجعة لحلحلة كافة المختنقات، ومتابعة الملف الأمني مع الأجهزة ذات العلاقة.

ومن جهته أكد رئيس مجلس أعيان القذاذفة الشيخ محمد بن نايل، على دعم المجلس الكامل لمشروع المصالحة الوطنية، نظرًا لأهميتها في بناء الوطن والدفع به نحو الاستقرار.