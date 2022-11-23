وزير النفط والغاز يبحث المشاكل والتحديات التي تُواجهها مختلف القطاعات في الجنوب

طرابلس 23 نوفمبر 2022 (وال)- بحث وزير النفط والغاز محمد عون، مع وفدًا من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية؛ المشاكل والتحديات التي يواجهها مناطق ومدن الجنوب الليبي في مختلف القطاعات.

وأكد عون خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، أن وزارة النفط والغاز تمثل كل الليبيين في الإشراف على قطاع النفط والغاز بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع فيسبوك.

وأشار إلى أن الوزارة ستُبذل كل ما في وسعها بما تخوله لها القوانين النافذة، لكي تقدم المساعدة وبالذات للمناطق المجاورة للحقول والمواقع النفطية.

وقدم عون خلال اللقاء نبذة عن تاريخ قطاع النفط والغاز، ودور الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة والوزارات والمؤسسات الأخرى في الدولة الليبية. (وال)

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