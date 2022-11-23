الدبيبة يلتقي بأعيان قبيلة القذاذفة لمناقشة الوضع السياسي

الوطن/ رصد

التقى رئيس الوزراء بالحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، رفقة النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللاّفي”، الأربعاء، مع أعيان قبيلة القذاذفة من سكان مدن طرابلس وسرت وسبها، بديوان مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات الاجتماعية والسياسية.

وأكد الدبيبة في كلمته، على دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة، مؤيدًا لكلامه رئيس مجلس أعيان القذاذفة “محمد بن نايل” الذي تحدث عن أهمية المصالحة الوطنية ودورها في بناء الوطن والدفع نحو استقرار ليبيا، كما حث اللافي على نقاش كافة الأطراف لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وتطرّق الدبيبة في ختام اللقاء إلى ملف السجناء، وأنّه لن يكون ذا طابع سياسي، والعمل عليه يتم وفق القوانين والمحاكم، وسيظل العدل والحق أساس الدولة المدنية.