فقي: الاتحاد الافريقي يحضر لمؤتمر مصالحة بين كل الليبيين وعلى أرضهم

أفاد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, موسى فقي, بأن الاتحاد بصدد عقد اجتماع تمهيدي للتحضير لمؤتمر مصالحة بين كل الليبيين وعلى أرضهم.

و أكد موسى فقي, في بيان له, على “ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين بالمصالحة, ثم بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يدير أمور البلاد”.

كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي على أن “هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل”.

وكان عبد الله باتيلي, ممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل), حذر في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي, مؤخرا من أن إطالة الفترة الانتقالية في ليبيا وإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى “لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة”.