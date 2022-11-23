لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب تُنهي نتائج تحقيقاتها مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات

بنغازي 23 نوفمبر 2022 (وال)- أنهت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، اجتماعاتها بشأن التحقيق مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق – في تصريح صحفي نشره عبر صفحته الرسمية – إن “اللجنة برئاسة رئيس النائب زايد هدية أنهت اجتماعاتها اليوم الأربعاء بشأن التحقيق الذي جرى بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وكان صالح قد وجه بالتدخل لتصحيح عمل المجلس، بشأن الشكوى المقدمة من نائب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وعقب إنهاء لجنة الأجهزة الرقابية بالمجلس أعمالها، أحالت اللجنة تقريرها بهذا الشأن إلى رئيس مجلس النواب، متضمنًا توصيات اللجنة فيما توصلت إليه وفق بليحق. (وال)

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