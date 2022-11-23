وزيرة عدل المنتهية تلتقي برئيس المحكمة الدستورية في الجزائر

الوطن / متابعات

التقت وزيرة العدل في الحكومة منتهية الولاية، حليمة عبدالرحمن، الأربعاء، برئيس المحكمة الدستورية في الجزائر، عمر بلحاج.

وقالت المحكمة الدستورية الجزائرية في بيان، إن الاجتماع الذي جاء على خلفية زيارة الوزيرة حليمة عبدالرحمن للجزائر، قد أعرب الطرفان فيه عن نيتهما العمل من أجل تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدستوري.

واستعرض الطرفان -وفقا للبيان-، سبل تعزيز العلاقات التي تربط البلدين في كافة المجالات، خاصة مجال القضاء الدستوري، فيما أكدت عبدالرحمن على الأهمية التي توليها السلطات الليبية لتطوير علاقات التعاون الثنائي مع الجزائر.