الدولار والعملة الإفريقية.. ميلوني تكشف أسباب اغتيال القذافي في ليبيا

ذكر موقع dalioy الإيطالي اليوم الإربعاء نقلا عن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قتل عمدًا وذلك لتجنب خططه لإنشاء عملة أفريقية، على الرغم من أن القذافي مات نتيجة لأفعال المتمردين الليبيين وغيرهم من الأعداء المحليين تشير نظرية المؤامرة إلى أن الأسباب الكامنة وراء وفاته قد تشمل أيضًا أسباب مالية.

وبحسب الموقع أن في عام 2009 ، حث القذافي آنذاك الدول الأفريقية الأخرى خاصة تلك التي تشتري النفط على التحول إلى الدينار الذهبي وهو عملة أفريقية مشتركة مقترحة مستقلة عن الدولار الأمريكي.

وتابعت الموقع بالقول كان الهدف من هذه العملة الجديدة هو تحويل عائدات النفط إلى الأموال التي تسيطر عليها الدولة بدلاً من البنوك الأمريكية وبعبارة أخرى التوقف عن استخدام الدولار في المعاملات النفطية وفقا للموقع.