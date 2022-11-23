ممثلة الإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل تدعو لإشراك المجتمعات المحلية في مراقبة الحدود

الوطن / رصد

دعت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، “إيمانويلا ديل ري، إلى تفعيل دور المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من ليبيا وتشاد والنيجر من أجل “مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار غير المشروع، بما في ذلك الاتجار بالبشر”، وذلك في تصريحات لها على هامش المؤتمر الإقليمي للأمن الحدودي بين ليبيا والساحل.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، فقد شددت ديل ري ، على ضرورة أن تكون المجتمعات الحدودية بطلة برامج دعم إدارة الحدود، خاصة وأن الحدود غالبا ما تقسم السكان الذين ينتمون إلى نفس المجموعات العرقية إداريا فقط وفق قولها، مبينة أن هناك برنامجا للاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو لفائدة السلطات المركزية يشمل أيضا المجتمعات الحدودية وهو حاليا في مرحلة التنفيذ.

ولفتت المتحدثة إلى وجود مشروع لدمج مكونات قبائل جنوب ليبيا في شرطة الحدود وليس من السهل تطبيقه لكن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيزه.