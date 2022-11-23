بوريل: للأسف لا يوجد ما يشير إلى أي اتفاق قريب بشأن الانتخابات في ليبيا

عبر المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعدم شعوره بالتشجيع من حقيقة أنه لا يوجد ما يشير إلى أي اتفاق محتمل بشأن الانتخابات في أي وقت قريب في ليبيا، قائلا: “فيا للأسف”.

وقال “بوريل”، في كلمته خلال جلسة البرلمان الأوروبي، “يمكن للاتحاد وشركائه الدوليين إحداثُ فرق بدعم جهود الوساطة بشكل استباقي، وهذا ما نعتزم القيام به، ويجب أن نشجع الجهات الليبية المختلفة من جميع الأطراف على تعزيز الحوار والتوصل إلى توافق.

وأضاف، “يجب ترجمة دعوة القوات الأجنبية إلى الانسحاب من ليبيا، إلى واقع عملي، ويجب علينا دعم عمل المبعوث الأممي وأصحاب المصلحة الليبيين لبناء خارطة طريق جديدة ومشتركة نحو الانتخابات”.

وتابع، “هناك إجماع كبير على أن السبيل الدائم الوحيد للمضي قدمًا، هو التشجيع على حل توافقي وشامل بقيادة وملكية ليبية، ونأمل أن يخلق تعيين المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، ديناميكية إيجابية جديدة لجميع الجهات الفاعلة الليبية للعمل معًا”.

واستكمل “يمكن لباتيلي الآن، بعد تمديد ولاية البعثة الأممية لعام واحد، التركيزُ على وضع استراتيجية لاستئناف إطار سياسي للمفاوضات، وسيتطلب بناءُ مظلة هادفة ومتماسكة للعملية السياسية في ليبيا دعم دول الاتحاد الأوروبي المشترك والقوي”.

واختتم بقوله، “فكّر الاتحاد الأوروبي في إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات (EOM) للانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا يزال هذا العرض قائما”، متابعا “يعمل وفد الاتحاد في ليبيا بلا هوادة على أرض الواقع، في المجال السياسي، والتنمية الاقتصادية والمساعدة الإنسانية، وتكمّله عملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة، وبعثتنا للمساعدة الحدودية (EUBAM Libya)”.