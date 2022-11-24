شركة الكهرباء تعلن تشغيل محطة الخوير بمدينة طبرق

الوطن / رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تشغيل محطة تحويل الخوير جهد 66 /11ك.ف بمدينة طبرق، بعد الانتهاء من أعمال التركيبات، تحت إشراف ومتابعة دائرة مشروعات توزيع طبرق، بإدارة مشروعات الجبل الأخضر التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن المحطة تعدّ من أكبر محطات التحويل وأحدثها في ليبيا، وقد جرى تشغيلها بوساطة فنيي ومهندسي إدارة الجهد المتوسط الجبل الأخضر، وبالتنسيق مع دائرتي التحكم والصيانة للجهد المتوسط طبرق، وجرى إدخالها إلى الخدمة بهدف تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها،