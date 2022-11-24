المرصد السوري: القوات الموالية لتركيا جاهزة لقتل الشعب السوري كما فعلت في ليبيا 

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن فصائل “الجيش الوطني” في سوريا جاهزة لأوامر تركيا بالمشاركة في قتل الشعب السوري كما شاركت بقتل الشعب الليبي، وذلك في مداخلة متلفزة عبر قناة العربية.

وأضاف مدير المرصد السوري: إن “قسد” علقت عملياتها المشتركة مع “التحالف الدولي” لمواجهة تركيا، واليوم كان هناك قصف على مخيم يتواجد ضمنه عوائل من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهناك تحذيرات أمريكية لشيء ما، وتصعيد بري وجوي تركي في استهداف البنى التحتية ومحطات الكهرباء والنفط للضغط على أبناء المنطقة وإجبارهم على النزوح.

وتابع، “تركيا وروسيا وإيران يخططون لإعادة النظام السوري إلى مناطق شرق الفرات، وإيران تخترق مناطق شرق الفرات بشكل كبير ولديها عملاء داخل “قسد”، ورغم مقتل أكثر من 20 جنديا من قوات النظام السوري بضربات برية وجوية تركية إلا أن دمشق لم تدين العدوان التركي المحتمل بشكل حقيقي.