شاهد في «هذا المساء»: إقالة الحبري.. مكافحة فساد أم صراع نفوذ؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على قرار مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، وتكليف مرعي مفتاح رحيل البرعصي بمهامه، وهو ما أحدث ارتباكًا في القطاع المصرفي، خاصة بعد إعلان الإدارات التنفيذية للمصرف المركزي في البيضاء تعليقها العمل، احتجاجًا على القرار.

وأمس الثلاثاء قرر المجلس إقالة الحبري من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق. دعا المجلس، ديوان المحاسبة إلى مراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، وكذلك «مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم».

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وفي الوقت الذي يسعى البعض إلى توحيد إدارات المصرف، جاء القرار الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان مدروسًا أم يتصل بالصراع السياسي على السلطة، وهو ما فتح البرنامج نقاشًا بشأنه مع كل من: رئيس تحرير مجلة مال وأعمال إبراهيم السنوسي، والخبير الاقتصادي علي الصلح، والخبير القانوني زياد الشنباشي.

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