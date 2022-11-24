اللافي عقب لقائه القذاذفة: المصالحة لن تنجح إلا بالتواصل مع جميع الأطراف

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صحبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء، عددًا من أعيان قبيلة القذاذفة من سكان مدن طرابلس، وسرت، وسبها.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن الاجتماع خصص لمتابعة الأوضاع الخدمية، وسبل تطويرها بما يضمن وصولها بالشكل المطلوب لجميع المواطنين.

وبحسب البيان، ناشد مجلس أعيان القذاذفة النائب بالمجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، التدخل لأجل حل مشكلة السجناء السياسيين من أبناء المدينة، في إطار ما يقوم به من جهود في مجال المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية، لن ينجح إلا من خلال التواصل مع جميع الأطراف، الأمر الذي سيساهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية ناجعة لحلحلة كافة المختنقات، ومتابعة الملف الأمني مع الأجهزة ذات العلاقة.

ومن جهته أكد رئيس مجلس أعيان القذاذفة الشيخ محمد بن نايل، على دعم المجلس الكامل لمشروع المصالحة الوطنية، نظرًا لأهميتها في بناء الوطن والدفع به نحو الاستقرار، وفق البيان.