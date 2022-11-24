بعثة الدعم في ليبيا تحذر الليبيين من ألغام مخلفات الحرب

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نقلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن اليونيسيف ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام حثهما جميع الليبيين على أن يكونوا على وعي بالمخاطر الجسيمة جراء الخسائر في أرواح المدنيين والأطفال جراء متفجرات مخلفات الحرب.

وأشارت البعثة في بيان لها إلى واقعة مقتل طفل هذا الأسبوع بعد أن التقط قنبلة يدوية من آثار الصراع، وأصيب شقيقاه اللذان كانا يقفان بقربه بجروح بالغة، وجاء في البيان: “كان الإخوة الثلاثة يرعون أغنامهم في ضواحي تاجوراء، شمال غرب ليبيا، عندما عثروا على القنبلة اليدوية، حيث حاول أصغرهم، البالغ من العمر ست سنوات، التقاطها للعب بها مما تسبب في انفجارها متسببة بوفاته. أصيب شقيقاه، تسعة أعوام و12 عاماً، بجروح بليغة وفقد أحدهما أحد أطرافه”.

فيما قال ممثل اليونيسف في ليبيا ميكيلي سيرفادي: “إن الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحروب – بغض النظر عن مكان استخدامها – تعرض المدنيين للخطر لعقود قادمة، ولا سيما الأطفال، ولذا ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى وقف استخدام هذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان ووضع تدابير لحماية المدنيين وخصوصاً الأطفال”.

وقال جستن سميث، رئيس برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “ما لا يقل عن 39 شخصاً قتلوا أو أصيبوا بجروح هذا العام في حوادث مرتبطة بالذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب، وعلى الرغم من أن هذا يشكل انخفاضاً مقارنة بـ 65 شخص كانوا إجمالي عدد الضحايا في عام 2021، إلا أن عدد الضحايا هذا العام يبقى مرتفعاً. لا يزال الخطر الذي تشكله هذه الذخائر غير المنفجرة على حياة المدنيين قائماً، كما لا يزال هناك تحدٍ يتمثل في تطهير الأراضي الليبية من هذه المخاطر وزيادة الوعي بها”.

وتابع البيان: “تعمل اليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مع الشركاء الليبيين في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام لمواصلة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة على المواطنين لزيادة الوعي بمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة”، مع تأكيده أنّه “وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية، يوجد حالياً 505,486 شخصاً في ليبيا عرضة لخطر الألغام والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب”.