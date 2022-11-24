سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع بـ”بعصا مكنسة” في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، ان عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة غوط الشعال ألقوا القبض على امرأة وافدة متهمة بـ”قتل ابن زوجها البالغ من العمر سنة و4 أشهر بالضرب”، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القتل، وفق ما أعلنته المديرية عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وبدأت وقائع القضية إلى 15 نوفمبر الجاري، عندما حضر إلى مركز شرطة غوط الشعال وافد أفريقي للإبلاغ عن وفاة أبنه البالغ من العمر سنة و4 أشهر ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات في طرابلس، وعليه كلف مركز الشرطة فريق تحقيق انتقل إلى مكان الجثة لمعاينتها.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه تبين من خلال المعاينة وجود آثار عدة كدمات على جميع أنحاء جسم الطفل، وبناء على ذلك جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بدورها بعرض جثمان الطفل على الطبيب الشرعي الذي أكد في تقريره تعرض الطفل “للضرب بواسطة آلة صلبة مما أدى لهبوط حاد بالجهاز الدوري والتنفسي”.

وأوضحت المديرية أن المحققين اشتبهوا في مسؤولية “زوجة الأب” عن الجريمة “باعتبار الطفل تحت رعايتها”، حيث ألقي القبض عليها أمس الثلاثاء، وتدعى “س. ي. أ” من مواليد 1992، والتي اتضح بالتحقيق معها أنها لا تجيد أي لغو سوى لغة الهوسة.

وأضافت مديرية أمن طرابلس أنه بعد الاستعانة بمترجم لاستكمال التحقيقات معها “وعند ضبط أقوالها اعترفت بأن الطفل لديه حساسية على جسمه وكثير البكاء فغضبت منه واعتدت عليه بالطرب بواسطة عصا (مكنسة) وقامت برميه على الأرض بشدة مما نتج عنه هبوط حاد في الجهاز الدوري والتنفسي أدى إلى وفاته”.