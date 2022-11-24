مديرية أمن طرابلس: القبض على وافدة قتلت ابن زوجها بالضرب

الوطن / متابعات

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، عن قبض عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة غوط الشعال على امرأة وافدة قتلت ابن زوجها البالغ من العمر سنة و4 أشهر بالضرب.

ووضحت المديرية أنّ مركز الشرطة كلف فريق للتحقيق فور إبلاغ والد الطفل عن وفاته وإيداعه إلى ثلاجة الموتى، بأحد مستشفيات طرابلس، مبينةً أنّ مركز الشرطة قام بإخطار النيابة العامة بوجود كدمات على جسم الطفل المتوفى، فتم نقل الطفل للطبيب الشرعي الذي أكد تعرض الطفل للضرب ما أدى لهبوط حاد بالجهاز الدوري والتنفسي لديه.

وتابعت المديرية في تصريحاتها أنّه قد تم التحقيق مع زوجة الأب التي كانت مسؤولة عن رعاية الطفل، حيث اعترفت بضربه بالمكنسة وإلقاءه على الأرض بشدة ما تسبب بهبوط حاد في الجهاز الدوري والتنفسي حتى مات، مشيرةً إلى أنّها فعلت ذلك بسبب كثرة بكاءه.