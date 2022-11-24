عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة غرضه نشر الفوضى في ليبيا

حذر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من استمرار حكومة الوحدة المؤقتة في السلطة.

وقال صالح في كلمته خلال لقائه مع بعض المواطنين بمنزل النائب فتح الله السعيطي، إن المؤامرة التي جرت على ليبيا أكبر من تفكيرنا وأخلاقنا والقصد منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات.

ونوه إلى ترحيب مجلس النواب بالحكومة التي تم اختيارها في جنيف، والتي جاءت لمدة محددة لـ18 شهرا ويوم منحها الثقة حُدد لها يوم 24 ديسمبر 2021 نهاية ولاية هذه الحكومة.

وذكر أن “مهامها توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات، ولكن هذه الحكومة لم تقم بأي شيء منها، وانتهت مهمتها وسحب منها مجلس النواب الثقة”.

وتابع رئيس المجلس: “كنا نتوقع كما هو في العالم أن الحكومة تستمد سلطتها من السلطة التشريعية وعندما تسحب منها الثقة تجد تأييدا من الشعب وينسحب من في السلطة بسلام وديمقراطية ولكن شاهدتم ما حصل”.

وواصل: “كلفنا حكومة جديدة باتفاق سياسي مع مجلس الدولة ، وللأسف الدول التي لا تريد استقرار ليبيا تتمسك بحجة أن الحكومة لا بد أن تعمل من العاصمة

وأشار صالح إلى أن عمل الحكومة من العاصمة يكون بأحد طريقين إما بالقوة المسلحة وهو ما يرفضونه أو بالاتفاق مع المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، ولفت إلى أنهم هنا اختاروا عمل الحكومة من سرت.

وشدد على أن “استمرار عمل الحكومة الحالية في طرابلس غرضه الفوضى في ليبيا”، مبينا أن مجلس النواب لم يعرقل الانتخابات أبدا وأصدر قوانين انتخاب السلطة التشريعيى وانتخاب الرئيس.

وأكد صالح: “عندنا قاعدة دستورية وهي الإعلان الدستوري القائم في ليبيا فهو لا يزال نافذا حتى يتم تعديله وإصدار دستور جديد، واتفقنا على اجتماع لجنة مشتركة من 12 نائب و12 عضوا بمجلس النواب لحل بعض المواد التي عليها خلاف، لافتا إلى أن عددها حوالي 6 مواد”.