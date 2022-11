الشيباني: لا بد من أن تكون هناك برامج للحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا فاقمت من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلد الذي تأثر بجانب الانقسامات بانخفاض سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن التأثيرات لم تعد تقتصر على الفقراء وإنما امتدت إلى الطبقة المتوسطة التي خارت قواها الشرائية أمام ما وصفه بـ”تسونامي التضخم”.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، رأى أنه لا بد من أن تكون هناك برامج للحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر والحفاظ على الطبقة الوسطى التي تتلاشى.

