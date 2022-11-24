“داخلية الدبيبة” تعقد اجتماعا موسعا لبحث فرض هيبة الدولة

عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اجتماعا موسع لبحث سير تنفيذ الخُطط الأمنية الصادرة عن الوزارة وتنفيذ مهام المُجاهرة بالأمن والتنسيق الأمني المشترك بين كافة المكونات التابعة للوزارة من أجل فرض هيبة الدولة والتصدي للخارجين عن القانون.

وترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات “بشير الأمين” اليوم الأربعاء الاجتماع الذي ضم عددا من رؤساء الأجهزة الأمنية ومُدراء الإدارات العامة ومُدراء الأمن، وتم خِلال هذا الاجتماع مُناقشة الأوضاع الأمنية بعدد من المدن والمناطق بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل التصدي للجريمة ومرتكبيها .

وحث الوكيل أثناء الاجتماع على ضرورة العمل بين كافة مكونات الوزارة بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود الأمنية المبذولة ميدانياً ، مؤكداً على الجدية والحزم في ضبط المطلوبين لمراكز الشرطة وإحالتهم لجهات الاختصاص ولنيابات العامة ، مُشدداً على الجميع أهمية متابعة تنفيذ الخطط الامنية وتقييم الاداء بشكل متواصل وصولاً لنتائج جيدة من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على الاوضاع الأمنية.