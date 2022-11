ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح وجود انقسام داخل المجلس بشأن المضي في مسار المناصب السيادية.

السويح قال في تصريح لقناة “فيراير”: إن المشكلة ليست في المناصب السيادية والقاعدة الدستورية تظل الأساس والأولوية.

وتابع: “نعلم يقينا أن معالجة مشكلة القاعدة الدستورية هو الحل لكل العراقيل الأخرى”.

ولفت إلى أن مناقشة المناصب السيادية كانت متاحة منذ عامين، لكن مجلسي النواب والدولة ماطلا في ذلك وقتها.

The post السويح: هناك انقسام داخل مجلس الدولة بشأن المضي في مسار المناصب السيادية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

