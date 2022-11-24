وزير مالية المنتهية يجتمع بلجنة مشروع إصلاح المالية

الوطن / رصد

أجرى وزير المالية في الحكومة منتهية الولاية، خالد المبروك، اجتماعا، الأربعاء، مع لجنة مشروع إصلاح المالية العامة، في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة.

وأكّد المبروك خلال الاجتماع -وفق الصفحة الرسمية للوزارة “فيسبوك”، على ضرورة تظافر الجهود وحشد الطاقات نحو التحول الرقمي للبيانات المالية الحكومية، بالإضافة لنظام الخزانة الموحد ونظام الدفع الإلكتروني من أجل تطوير القطاع المالي وتحسين مستوى أدائه.

من جانبه قدّم رئيس لجنة المشروع، نبذة مختصرة حول الخطوات التي تم اتخادها من أجل إصلاح المالية العامة، وكذلك الإجراءات والآليات لبدء المرحلة الأولى لعملية الإصلاح.

وتطرّق الاجتماع إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل مشروع إصلاح المالية من ناحية الإجراءات القانونية وكذلك الإدارية.