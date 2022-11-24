خارجية الدبيبة توقع 4 مذكرات تفاهم جديدة في تركيا

قال عمر كتي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بتعليمات من وزير الخارجية نجلاء المنقوش التئم بمدينة إسطنبول على مدار يومين “المؤتمر الأول للاستثمار في أفريقيا – ليبيا بوابته” تحت إشراف الوزارة ومتابعة من القنصلية العامة بإسطنبول.

وأضاف “كتي”، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المؤتمر يسعى لوضع آليات واضحة لشراكة حقيقية واستراتيجية بين المؤسسات الليبية للاستثمار والشركات التركية كمرحلة أولى، على أن تمتد هذه الشراكة إلى دول إقليمية ودولية مهتمة بالاستثمار في القارة الأفريقية.

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت نهجًا جديدًا لعودة الاستثمار داخل ليبيا وداخل أفريقيا بما يحقق طموحات الدولة الليبية وشركائها الإقليميين والدوليين، موضحًا أن استثمارات ليبيا في أفريقيا تجاوز الـ 50 عامًا، وهو ما يجعلها دولة ذات مكانة خاصة داخل القارة، داعيًا كافة الشركات الدولية للعودة للعمل في ليبيا ومد جسور الاستثمار من هناك إلى عمق القارة الأفريقية.

وشارك في المؤتمر كل من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص PPP، ومصرف الساحل والصحراء، ومصرف الجمهورية، وبلدية طرابلس التي عرضت بعض المشاريع على الشركات والمؤسسات الخاصة سواء الليبية أو التركية مثل شركة «رحمة جروب القابضة» و«موصياد» و«ديك» التركيتين.

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين «PPP» الليبية و«كولان جروب» بشأن التعاون والاستثمار في المجال الصحي وتقديم الخدمات، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الليبية الدولية القابضة وشركة «رحمة جروب» بخصوص استئجار واستثمار عدد من الأراضي المملوكة للشركة الدولية القابضة، على أن يبدأ العمل في أقرب وقت ممكن. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين «ميست جروب» التركية وشركة «رحمة جروب» القابضة بشأن تجهيز القطاع الصحي وإدارة المستشفيات.