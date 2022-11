اسماعيل: حفتر يخوض غمار حملة انتخابات منظمة ويرسل رسائل طمأنة لأطراف مناوئة له في غرب البلاد

ليبيا – قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل إن خليفة حفتر بحكم نفوذه وسيطرته على شرق وجنوب البلاد، ومن خلال ترشحه في الانتخابات المؤجلة سابقًا، فمن الواضح أنه يخوض غمار حملة انتخابات منظمة ومن خلال الحملة يعمل على إرسال رسائل طمأنة لأطراف مناوئة له في غرب البلاد.

اسماعيل أشار في تصريح لموقع “عربي 21” القطري إلى أن الهدف هو إعادة تحسين صورته التي رسمها في مخيلة جمهور كبير في مدن مهمة مثل مصراتة وطرابلس والزاوية.

وتابع: “وهي صورة العسكري الذي يسعى للسلطة بالقوة، وهذه المحاولات بدأ بها حفتر منذ بداية لقائه واتفاقه مع المترشحين الرئاسيين ومن ضمنهم باشاآغا ومعيتيق”.

