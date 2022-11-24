النائب العام يأمر بالحبس الاحتياطي لمهرّب “القنب الهندي” عبر ميناء طرابلس

الوطن / متابعات

أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، بالحبس الاحتياطي لأحد مهرّبي بذور القنب الهندي، عبر ميناء طرابلس في حاوية قادمة من اليونان.

وقالت النيابة العامة عبر “فيسبوك”، إن الدعوى الجنائية قد جرى تحركيها ضد صاحب الحاوية، بتهمة ارتكاب جريمة استجلاب بذور نبات من النباتات الممنوع زراعتها؛ وفق الجدول رقم (5)؛ الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكّدت النيابة أن المتهم جلب بذور نبات القنَّب الهندي؛ عن طريق استعمال وثائق جمركية تضمَّنت إقراراً على خلاف الحقيقة، وأثبتت العيّنات المحالة إلى الفحص أن البذور موضوع البحث قابلة لإنبات القنّب الهندي ( كانابيسنو ساتيفا).