ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري اتفقا على أن يعين عقيلة محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي.

الكبير وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أضاف: “صالح والمشري اتفقا على أن يقوم الأخير بتعيين نائبًا للمحافظ ليتمكنا من الهيمنة على المصرف بشكل كامل”.

Shares

The post الكبير: صالح والمشري اتفقا على تعيين محافظ ونائب للمركزي للهيمنة على المصرف بشكل كامل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية