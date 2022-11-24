المستشار صالح: المؤامرة على ليبيا أكبر من تفكيرنا.. واستمرار “الدبيبة” غرضه الفوضى

الوطن / رصد

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن الغرض من استمرار حكومة “الدبيبة” في طرابلس هو إحداث الفوضى في البلاد.

واعتبر صالح في كلمته خلال لقائه مع بعض المواطنين بمنزل النائب فتح الله السعيطي، أن ليبيا تتعرّض لمؤامرة أكبر من تفكير الليبيين وأخلاقهم، الهدف منها إهانة الشعب وتقسيم بلاده؛ غير أن النسيج الاجتماعي المتماسك أفشل جميع المؤامرات.

وهاجم صالح، حكومة الدبيبة التي انقلبت على الشرعية، وفشلت في أداء جميع مهامها المتمثلة في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، وإنجاز المصالحة الوطنية، والذهاب بالليبيين نحو الانتخابات.

وأضاف أن تلك الحكومة لم تقم بأي شيء من مهامها، وانتهت مهمتها وسُحبت الثقة منها من قبل مجلس النواب، إلا أنها لم تحترم السلطة التشريعية التي استمدت منها ثقتها، وساندتها بعض الدول التي لا تريد الاستقرار في ليبيا.

وأكّد صالح أن مجلس النواب لم يعرقل الانتخابات في البلاد، وقام بإصدار قوانين انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس، مضيفاً: “لدينا قاعدة دستورية وهي الإعلان الدستوري القائم في ليبيا، وهو لا يزال نافذا حتى يتم تعديله وإصدار دستور جديد، واتفقنا على اجتماع لجنة مشتركة من 12 نائب و12 عضوا بمجلس النواب لحل بعض المواد المختلف عليها”.