الكزة: كيف يترحم حفتر على أبناء البنيان المرصوص من الذي قتلهم ألست أنت ؟

ليبيا – علق رئيس ما تعرف بـ “الهيئة البرقاوية” عبد الحميد الكزة الموالي بشدة لتنظيمي مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة الارهابيين على تصريحات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ، زاعمًا بأن ما يقوم به وتصريحاته دليل على سعيه للحكم بأي شكل وبالقوة.

الكزة أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: “الحكومات يسيرها هو ولا يوحد مجلس نواب، كلامه في آخر خطاب هل هذا إنسان يريد أن يجمع ويدير دولة مدنية؟ يترحم على أبناء البنيان المرصوص! من الذي قتلهم؟ ألست أنت؟ سواء من الدواعش الذين هربتهم من درنة وبنغازي أو حرب طرابلس من الذي تصدوا؟ أليس هم أبناء البنيان المرصوص؟”.

وتابع: “رأيت من جنوده الذين معه والذين موتوا إخوتهم وأقرباءهم كلهم يقولون حفتر يستعملنا كأداة فقط، حتى المدن التي زارها التابعة له يقول فيها أننا لا بد أن نحتل طرابلس وأن الجيش هو من سيحل المشكلة، حفتر عمره لم يعلن عن مشروع سياسي أبدًا حتى في مسألة الانتخابات المرة السابقة مصّر على أن يقبلوه وهو مزدوج الجنسية وعسكري، المشروع الذي لا يكون على رأسه لا يقبل به”.

وزعم أن مشروع حفتر الوحيد هو أن يكون الزعيم الأوحد والقائد ويحكم ليبيا وفي حال لم يقبلوا به لن يجعلهم يشعرون بالراحة.

كما استطرد: “خطابه الأخير يقول فشلت كل المحاولات السلمية التي حدثت ولا يوجد إلا القوات المسلحة ومطلبه أن الناس تفوض الجيش. لم يقدم مشروعًا سياسيًا، الانتخابات ودولة مدنية، هو أكبر واحد يأس من الانتخابات لأن الشروط لا تنطبق عليه ولكنه يريد فوضى جديدة ليستلم الجيش الأمور وهو وأبناؤه ولا تفسيرات أخرى لأن كل شيء واضح”.

ورأى أن حكومة فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة وكل من هو موجود في المشهد ومعهم حفتر الشعب “ساخط عليهم”، بالتالي حفتر يريد من الشعب التحرك ضد هذه الأجسام ويأتي به هو، مؤكدًا على أن القناعة التي وصل لها الجميع بأنه من الضروري على الشعب الخروج للشارع ضدهم والمطالبة بالانتخابات البرلمانية.

وأردف: “حفتر ما زال عنده سلاح وهناك مناطق مهدده كالمنطقة الشرقية والجنوب حاكمهم بالحديد والنار، وهو حاليًا يخضع الناس بقوة السلاح وشارع الزيت والسجون السرية لو يعطوهم حريتهم سيهتفون ضده؛ لأن الناس ملت من الوجوه وهناك صحوات بدأت”.

وفي الختام قال: “باقي الخطاب كلها يقول إن المخلص هو الجيش، لم يبق أمامه إلا طرابلس وهو يكون جيشه ويقول أنهم مستعدون واللحظات الأخيرة، كل كلماته واضحة لكن مجرد كلمة قالها عن البنيان المرصوص وهي ضحكه وأكذوبه، أراهن على الشعب أن نتحول لصناديق الانتخابات، أما حفتر رهانه على الشعب أن يجعله رئيسًا ويفوضه”.

