ليبيا – علقت القيادية في حزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس على المبادرة التي طرحت وتم تسميتها بمبادرة الـ 120، مؤكدةً على وجود الأساس الدستوري والقانوني بها، لكن قد تحتاج لبعض التعديلات أو الإضافات بناء على ما يتم تداوله من خلال الأدوات واللقاءات لومع ذلك أساس المبادرة موجود.

النعاس قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن لديهم أساس دستوري وقانوني لذلك يمكن الاتجاه لهذا الخيار، ولا حاجة لسن قوانين جديدة أو وضع آلية دستورية جديدة؛ لأنه عند الحديث عن إصدار قوانين وآلية دستورية الجميع يعود لمجلس النواب والدولة.

ونوّهت إلى أن المبادرة تدعو للتخلص من اختزال الحل في هذين المجلسين؛ لأنهما سبب الأزمة ومتشبثان بالسلطة، مشددةً على أن الذهاب لانتخابات تشريعية هي النقطة الأولى والتي توصل المشهد لحل الأزمة والانسداد الموجود فيه حالياً.

وأكدت على أن المبادرة تتجاوز رئيسين مجلسي النواب والدولة ولا تتوجه لهما، بل تتوجه بالدرجة الأولى للأمه الليبية صاحبة القرار والشرعية وللأمم المتحدة وليس للبعثة خاصة.

Shares

The post النعاس: مباردة الـ 120 تتوجه بالدرجة الأولى للأمة الليبية صاحبة القرار والشرعية وللأمم المتحدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية