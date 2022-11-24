الدبياني: فتح قضية لوكربي سيقود البلاد نحو منعطفات سياسية خطيرة

الوطن| رصد

صرّح المحلل السياسي، عبدالله الديباني أنّ إعادة فتح قضية لوكربي يعد مهزلة سياسية، وسيقود البلد نحو منعطفات سياسية خطيرة.

وأضاف الديباني أنّ ليبيا لم تكن مسؤولة عن تفجير الطائرة التابعة لشركة ” بان أميركان وورلد إيروايز” فوق قرية لوكربي الاسكتلندية بحسب التقارير الدولية الاستخبارتية، إنّما تم توريطها لغايات أمريكية سببه صراع بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ ليبيا قد دفعت التعويضات وانتهى الأمر.

وتابع الديباني أنّه في منتصف نوفمبر 2020 أيدت المحكمة العليا قراراً صادراً عن وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راي” يمنع خلاله البحث في طلب الاستئناف المقدم من عائلة “عبد الباسط المقرحي” الذي جاء في رأيه لكشف وثائق سرية مرتبطة بالقضية تضر بأمن المملكة المتحدة القومي في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر الديباني أنّ صحيفة “الغارديان” أظهرت وثائق تتناول ضلوع عميل في الاستخبارات الأردنية بهذه العملية، مؤكدًا أنّ ما يدور من إدانات حول سوريا وإيران هدفه خدمة الصراع السياسي مع إيران وسوريا.

وخلص الديباني إلى أنّ تصريح حكومة الدبيبة باستعدادها لفتح الملف ومن بعد ذلك اختطاف المواطن أبو عجيلة هو بداية لتنفيذ خطة دولية للاستلاء على الأموال المجمدة الليبية في الخارج، مضيفًا أنّه لا يستبعد أنّ يكون الدبيبة شريكًا في هذا الأمر.