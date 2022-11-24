بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي وقد تكون جيدة على الجبل الأخضر .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد ، ومن المتوقع بداية من مساء يوم السبت فرصة سقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-24)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم من المتوقع أن تكون جيدة خاصةً على المناطق الممتدة من(المرج حتى درنة).

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 25)مْ ، ولاتتجاوز ( 18 )مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (21- 24)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:46).

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