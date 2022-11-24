بن صالح: قطر تحلق عالياً في عالم الإبداع وتمنيتُ حضور احتفالاتها

رأى سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن قطر تحلق عالياً في عالم الإبداع، مشيرا إلى أنه تمنى حضور احتفالاتها بكأس العالم، وفقا لتعبيره.

وقال بن صالح في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “دول الخليج ومعها مصر فعلت كل ما تستطيع لتضع قطر في قفص صغير تحكم إغلاقه، لكنها بإرادة سياسييها وحاكمها استطاعت أن تطير وتحلق عالياً في عالم الابداع تاركة خلفها كل الذين أرادوا ترويضها وسجنها وجلدها بسياط الشروط المجحفة”، بحسب حديثه.

وأضاف “اليوم تودع قطر مليار دولار في خزائن بنك دولة السيسي وعمرو أديب وتستقبل بحفاوة فريق ومشجعي دولة بن سلمان وتقف شامخة أمام شيطان العرب وتعطي بظهرها لملك البحرين الذي لا شك يفتح نوافذ قصره ليشم روائح وعبق الابداع المتصاعدة من جارته قطر”، على حد قوله.

وتابع “إن نجاح قطر يعتبر مضاعفاً لأنه تحقق رغم أنف الذين كانوا يسعون بكل ما أتوا من إمكانيات لإفشال تنظيم قطر لهذا الحدث العالمي، فحدث العكس تماماً وهو هذا النجاح الباهر الذي لم يسبق أن سجله تاريخ الفيفا، كم تمنيت أن أشارك هذه الدولة الصغيرة المساحة الكبيرة الإرادة احتفالاتها بهذا الحدث الكبير”، وفقا لحديثه.