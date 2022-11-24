الارصاد: امطار متفرقة وجيدة اليوم… وتقلبات جوية قادمة السبت بهـــذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 24/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي ، و تكون جيدة خاصةً على المناطق الممتدة من ( المرج حتى درنة ) مع رياح نشطة نسبياً هذا اليوم على بعض هذه المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق مابين ( 20- 25 )مْ , ولاتتجاوز ( 18 )مْ على الجبل الأخضر.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق (الشمال الغربي )بدايةً من مساء يوم السبت بتقلبات جوية مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد مما تسبب فى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية ، وتشمل هذه التقلبات يوم الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.

والله أعلــــــــــــــــــــــم