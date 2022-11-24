ينطلق في 2023.. تدشين المشروع الوطني للصحة المدرسية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

دشنت، إدارة برامج حماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقوم المشروع الوطني للصحة المدرسية في مدينة بنغازي، وذلك بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي.

وقالت إدارة الخدمات الصحة بنغازي، إن المشروع سينطلق في عام 2023 ويستهدف الأعمار من 6 إلى 12 سنة وستنفذه إدارة الخدمات الصحية بنغازي بالتعاون مع مراقبة التربية والتعليم.

وأضافت، أن المشروع يتضمن عدة برامج تتعلق بالصحة المدرسية كالتثقيف الصحي، وصحة الفم والأسنان، والتغذية الصحية لتلاميذ المدارس وغيرها.