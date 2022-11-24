سهيل الغرياني: والدي رفض عرضاً للسكن في مكة حتى لا يحرم الليبيين من فتاويه

أكد سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة «التناصح»، أن والده رفض عرضًا للسكن في مكة، حتى لا يحرم الليبيين من فتاويه.

وجاء تعليق سهيل، على منشور لأحد الأشخاص على فيسبوك، يشرح تفاصيل العرض الذي تم تقديمه لوالده في 2006 بالسكن في مكة، وأنه اعتبر ذلك من الكبائر لأنه يشبه «التولي يوم الزحف»، على حد وصفه.

وأكد نجل الغرياني على تلك القصة قائلًا: “أصل القصة صحيح، مع اختلاف في بعض التفاصيل، فالطلب كان من مجمع الفقه الإسلامي في جدة، تواصل حينها رئيس المجمع بالشيخ الوالد وطلب انتدابه في المجمع ليكون أحد المشرفين على مشروع معلمة القواعد الفقهية التي كان يعمل عليها المجمع وكتب فيها الشيخ كتابين طبعا لاحقا ضمن تطبيقات القواعد الفقهية”. بحسب كلامه.

وتابع؛ “وعندما اعتذر منه الشيخ مرارا، توسطوا عن طريق جمعية الدعوة باعتبارها الممثلة غالبا ضمن منظمة العالم الإسلامي في وقت القذافي فاتصل د. مختار بالشيخ وذهبت معه إلى مكتبه، وتعجب أشد العجب من امتناع الشيخ وكيف يرفض أن يذهب ويسكن في مكة”. على حد قوله.

وأردف أن مختار قال للغرياني حينها؛ “ولو كنت مكانك لسعيت لها سعيا إلى آخر ما ذكر من حرص المرء على مثل هذه الفرصة”، معقبًا أنه “كان من أسباب امتناع الشيخ ما كان يراه من الوجوب في حقه في ذلك الوقت فقد كان بيت الشيخ والهاتف الأرضي في ذلك الوقت محل توجه المستفتين بشكل كبير ورأى أن خروجه هو تول يوم الزحف”. بحسب وصفه.

وختم موضحًا؛ “وخلال تلك الفترة بدأت بمساعدة بعض الأصدقاء المبرمجين في التخطيط لبرمجة موقع التناصح، الموقع الشخصي للشيخ سابقا، وكنت مشرفا ومسؤولا عليه إلى قيام الثورة في 2011، حتى صار الموقع الأول للفتوى في ليبيا في ذلك الوقت”. على حد تعبيره.