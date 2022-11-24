أجواء ممطرة على ليبيا خاصة بالشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق شمال شرق ليبيا، اليوم الخميس، سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة خاصة على المناطق الممتدة من المرج حتى درنة، مع رياح نشطة نسبياً على بعض هذه المناطق، ذلك وفقا للنشرة الجوية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وذكر المركز، أن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق ما بين 20 و25 مئوية ولا تتجاوز 18 مئوية على الجبل الأخضر.

وتوقع المركز، أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم السبت بتقلبات جوية مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

ورجّح المركز، سقوط حبات البرد مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية. وقال، “تشمل هذه التقلبات يوم الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي”.