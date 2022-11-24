الارصاد الجوية تصدر تحذيراً هاماً بشأن الامطار والتقلبات الجوية القادمة

اصدر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي تحذيراً هاماً بشأن التقلبات الجوية القادمة والامطار التي من المتوقع ان تؤثر على طقس البلاد يوم السبت القادم .

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تتأثر مناطق (شمال غرب ليبيا) بداية من مساء يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022م، بتقلبات جوية مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تصحب الأمطار خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد مما تسبب تجمع المياه في الاماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الاودية المحلية، وتشمل هذه التقلبات يوم الاحد بعض مناطق الشمال الشرقي، عليه يرجى اخذر الحيطة والحذر .

واشار المركز في التحذير الجوي الصادر عنه إلى احتمال حدوث هذه التقلبات الجوية يتجاوز ما نسبته الـ 60 %. والله اعـــــــــــــلم.