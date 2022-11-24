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9 حالات وفاة جراء حادث سير على الطريق الساحلي شرق بن جواد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تُوفي تسعة أشخاص في حادث حادث سير مروع على الطريق الساحلي صباح اليوم الخميس، حسب ما كشفته مصادر طبية لـ«بوابة الوسط».

ووقع الحادث في المنطقة شرق بن جواد، حيث اصطدمت سيارة «فيتو ركاب» قادمة من مدينة سرت، بسيارة أخرى.

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بوابة الوسط

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