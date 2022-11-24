النيابة العامة تحقق في جلب بذور نبات القنب الهندي الممنوعة ضمن شحنة لغذاء الطيور

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بدأت النيابة العامة التحقيق في جلب بذور نبات القنب الهندي الذي يعد من النباتات الممنوع زراعتها وفق الجدول رقم (5)؛ الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مكتب النائب العام أن وكيل النيابة، “طالع مدونة جمع الأدلة التي حوَت إثبات ظن مأمور الضبط القضائي المنسّب إلى ميناء طرابلس البحري؛ بارتكاب جريمة جلب بذور نبات القنب الهندي”.

وأوضح، أن جلب البذور جاء عن طريق استعمال وثائق جمركية تضمنت إقراراً على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أن المحقق أمر، عقب تقديره لجدية التحريات، بتفتيش مستوعب البذور الموردة؛ لغرض أخذ عينة تصلح لطرحها على أهل الخبرة.

وأضاف، “ترتب عن إنفاذ المأمور به؛ إثبات أن البذور موضوع البحث قابلة لإنبات القنّب الهندي (كانابيسنو ساتيفا)”.

وقال مكتب النائب العام، إن “باستيفاء إجراءات جمع الأدلة؛ تولى المحقق مواجهة المتهم بالأدلة القائمة على ارتكابه جريمة جلب بذور نبات القنّب الهندي؛ ثم أمر المحقق بحبسه على ذمة التحقيق عقب تسجيل اعترافه بارتكاب جريمة الجلب”.

يشار إلى أن جلب بذور القنب الهندي جاء عبر شحنة من أكل الطيور ومستلزماتها.

وتقول مصادر إن بذور القنب الهندي تعد من المأكولات التي تتغذي عليها بعض الطيور وخاصة “طائر الحسون” كونه يعد غذاء أساسيا يساعد العصافير على التغريد والتحليق لفترات أطول ومنشط لها، إلا أن تحول استخدامه إلى إدمان حظر استخدامه في كافة الدول العالمية.