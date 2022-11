ليبيا – نفى وزير النفط والغاز في حكومة تصريف محمد عون الأخبار المتداولة التي تتحدث عن دخول وزارة النفط والغاز في نقاشات لتغيير الاتفاقية الأخيرة لمنظمة أوبك بلس بخصوص الإنتاج، مشيرًا إلى أنها ستظل سارية المفعول.

عون أكد أن وزارة النفط والغاز ملتزمة باتفاق أوبك لتحقيق التوازن في سوق النفط وستدعم أيّ قرار لتحقيق هذا الهدف.

