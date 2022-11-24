المستشار صالح: استمرار حكومة الدبيبة غرضه الفوضى في ليبيا

الوطن| متابعات

حذر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من استمرار حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، في السلطة.

وقال عقيلة صالح في كلمته خلال لقاء أجراها في أجدابيا بحضور أعيان ومشائخ المدينة، إن “المؤامرة التي جرت على ليبيا أكبر من تفكيرنا وأخلاقنا والقصد منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات”.

ونوه إلى مجلس النواب كان قد رحب بالحكومة (المنتهية حاليا) التي تم اختيارها في جنيف، والتي جاءت لمدة محددة لـ18 شهرا ويوم منحها الثقة حُدد لها يوم 24 ديسمبر 2021 نهاية ولاية هذه الحكومة.

وذكر رئيس مجلس النواب أن مهام هذه الحكومة “توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات، ولكن هذه الحكومة لم تقم بأي شيء منها، وانتهت مهمتها وسحب منها مجلس النواب الثقة”.

وتابع: “كنا نتوقع كما هو في العالم أن الحكومة تستمد سلطتها من السلطة التشريعية وعندما تسحب منها الثقة تجد تأييدا من الشعب وينسحب من في السلطة بسلام وديمقراطية ولكن شاهدتم ما حصل”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الدول التي لا تريد استقرار ليبيا تتمسك بالحكومة منتهية الولاية بحجة أن الحكومة لا بد أن تعمل من العاصمة.

وشدد على أن “استمرار عمل الحكومة في طرابلس غرضه الفوضى في ليبيا”، مبينا أن مجلس النواب لم يعرقل الانتخابات أبدا وأصدر قوانين انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس.

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب: “عندنا قاعدة دستورية وهي الإعلان الدستوري القائم في ليبيا فهو لا يزال نافذا حتى يتم تعديله وإصدار دستور جديد، واتفقنا على اجتماع لجنة مشتركة من 12 نائب و12 عضوا بمجلس الدولة لحل بعض المواد التي عليها خلاف، لافتا إلى أن عددها حوالي 6 مواد”.