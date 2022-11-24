عقيلة يحذر من استمرار حكومة الدبيبة ويؤكد أن التماسك الاجتماعي حافظ على وحدة ليبيا

أخبار ليبيا 24

حذر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من استمرار الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في السلطة.

وقال، في إيجاز صحفي نقله مركزه الإعلامي خلال لقاء أجراه في إجدابيا بحضور أعيان ومشايخ المدينة، إن “المؤامرة التي جرت على ليبيا أكبر من تفكيرنا وأخلاقنا والقصد منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات”.

وأشار إلى ترحيب مجلس النواب بالحكومة (المنتهية حاليا) التي تم اختيارها في جنيف، والتي جاءت لمدة محددة لـ18 شهرا ويوم منحها الثقة حُدد لها يوم 24 ديسمبر 2021 نهاية ولاية هذه الحكومة.

وذكر أن “مهامها توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات، ولكن هذه الحكومة لم تقم بأي شيء منها، وانتهت مهمتها وسحب منها مجلس النواب الثقة”.

وأضاف عقيلة، “كنا نتوقع كما هو في العالم أن الحكومة تستمد سلطتها من السلطة التشريعية، وعندما تسحب منها الثقة تجد تأييدا من الشعب وينسحب من في السلطة بسلام وديمقراطية ولكن شاهدتم ما حصل”.

الحكومة الجديدة

وقال، “كلفنا حكومة جديدة باتفاق سياسي مع مجلس الدولة، وللأسف الدول التي لا تريد استقرار ليبيا تتمسك بحجة أن الحكومة لا بد أن تعمل من العاصمة”.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن “عمل الحكومة من العاصمة يكون بأحد طريقين، إما بالقوة المسلحة وهو ما يرفضونه أو بالاتفاق مع المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية”، لافتا إلى أنهم “هنا اختاروا عمل الحكومة من سرت”.

وشدد عقيلة، على أن “استمرار عمل الحكومة الحالية في طرابلس غرضه الفوضى في ليبيا”، مؤكدًا أن مجلس النواب “لم يعرقل الانتخابات أبدا وأصدر قوانين انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس”.

وقال، “لدينا قاعدة دستورية وهي الإعلان الدستوري القائم في ليبيا، فهو لا يزال نافذا حتى يتم تعديله وإصدار دستور جديد، واتفقنا على اجتماع لجنة مشتركة من 12 نائب و12 عضوا بمجلس الدولة لحل بعض المواد التي عليها خلاف، لافتا إلى أن عددها حوالي 6 مواد”.